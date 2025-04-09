Яка категорія українців може отримати виплату у розмірі 10 пенсій: відповідь ПФУ

У Пенсійному фонді Тернопільської області розповіли, за яких умов працівники освіти та медицини можуть отримати одноразову грошову допомогу при виході на пенсію — у розмірі десяти місячних пенсій. Це право передбачено пунктом 71 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Виплата не підлягає оподаткуванню, однак отримати її можна лише за дотримання всіх визначених законодавством умов. Про це пише sud.ua.

Хто може претендувати на виплату:

Особи, яким пенсія за віком призначена з 1 жовтня 2011 року згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

Ті, хто на момент досягнення пенсійного віку (ст. 26 згаданого закону) працювали у державних або комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років згідно з пунктом "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення";

Особи з відповідним страховим стажем: 30 років — для жінок, 35 років — для чоловіків;

Якщо до цього моменту не отримували жодної пенсії.

Читайте також: Пенсія за віком чи по інвалідності: українцям розповіли, яка з виплат вигідніша

Важливо: якщо хоча б одна з умов не виконується — право на грошову допомогу не надається.

Порядок нарахування стажу, який дає право на цю виплату, визначається постановою Кабінету Міністрів №1191 від 23 листопада 2011 року.

До страхового стажу, що враховується при наданні допомоги, включаються періоди роботи на відповідних посадах у державних і комунальних закладах. Перелік таких посад визначено, зокрема, постановою Кабміну №909 від 4 листопада 1993 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!