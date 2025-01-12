Яка категорія українців з маленькою пенсією має право на доплати: відповідь ПФУ

Доплата до пенсії нараховується з місяця, що слідує за місяцем, у якому пенсіонер досяг певного віку.

Українці, які досягли 70 років, отримують право на вікову надбавку до пенсії, розмір якої починається від 300 гривень. Такі виплати передбачені Законом України "Про пенсійне забезпечення". Про це пише ТСН.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

Розмір вікових надбавок залежить від віку пенсіонера:

після 70 років — 300 грн,

після 75 років — 456 грн,

після 80 років — 570 грн.

Доплата призначається автоматично на основі даних Пенсійного фонду. Для її отримання не потрібно подавати заяву. Однак право на надбавку мають лише ті, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Перше нарахування надбавки здійснюється у місяці, що слідує за місяцем досягнення відповідного віку, а її розмір пропорційно залежить від кількості днів після дня народження пенсіонера.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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