Яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку: пояснення юриста
Під час воєнного стану питання військового обліку стає особливо актуальним для українців. Розуміння відмінностей між зняттям та виключенням з військового обліку допоможе вам правильно оформити документи та уникнути проблем у майбутньому.
Що означає зняття з військового обліку?
Зняття з військового обліку – це тимчасова процедура, яка не звільняє вас від статусу військовозобов'язаного. Найчастіше зняття пов'язане зі зміною місця проживання або працевлаштуванням в органах правопорядку. Після зняття ви все одно зобов'язані проходити ВЛК, оновлювати дані та ставати на облік за новим місцем проживання. Юристи адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери" розповідають, в чому різниця між "знятим з обліку" та "виключеним з обліку".
Що означає виключення з військового обліку?
Виключення – це остаточне припинення статусу військовозобов'язаного. Виключення відбувається за такими підставами як: непридатність до військової служби, досягнення граничного віку, засудження до позбавлення волі тощо. Після виключення ви звільняєтесь від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком.
Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік
Які документи потрібні?
- В обох випадках вам потрібно подати заяву до ТЦК та СП.
- Це можуть бути довідки про зміну місця проживання, трудову книжку, медична довідка тощо.
Як відбувається процедура?
- Особисто зверніться до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
- Надайте всі необхідні документи та заповніть заяву.
- Комісія розгляне вашу заяву та прийме рішення.
- Про результат вас повідомлять і внесуть відповідну відмітку у ваш військовий квиток.
Розуміння відмінностей між зняттям та виключенням з військового обліку допоможе вам прийняти правильне рішення та уникнути проблем у майбутньому. Пам'ятайте, що кожна ситуація індивідуальна, тому рекомендується звернутися за детальною консультацією до фахівців.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!