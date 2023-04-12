Яка спеція допоможе позбутись шкідливих комах та равликів на городі

Як позбутися шкідників на городі та в саду

Гірчичний порошок – простий і доступний засіб для боротьби зі шкідниками на городі або на дачній ділянці. Головна перевага гірчичного порошку полягає в тому, що він ефективно відлякує комах та равликів, але не завдає шкоди іншим рослинам і тваринам.

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Деякі способи використання гірчичного порошку в боротьбі зі шкідниками на городі або в присадибній ділянці такі:

Боротьба з колорадським жуком: Для приготування розчину проти колорадського жука, змішайте 200 г гірчичного порошку з гарячою водою в відрі та додайте 5 столових ложок 9% оцту та 50 г натертого господарського мила. Після настою розчин процідіть через марлю та обприскуйте рослини один раз на тиждень у суху погоду та після дощів; Боротьба з равликами і слимаками: Для запобігання появі равликів і слимаків на рослинах, можна посипати гірчичний порошок навколо кущів, як припудрити землю. Гірчичний порошок обпалить їх та змусить обходити стороною улюблені місця; Боротьба з метеликами капустянок: Для приготування розчину проти метеликів капустянок, змішайте 1 склянку гірчичного порошку та 1 склянку тютюнового пилу в 10 л води. Накрийте ємність кришкою та відставте на три дні. Після настою процідіть розчин через марлю та поливайте грядки й міжряддя з періодичністю в десять днів; Боротьба з цибульним борошном: Щоб уникнути появи цибульного борошна, перед посадкою цибулі в ями необхідно підсипати золу та гірчичний порошок у співвідношенні 3:1. Після того, як цибуля виросте на 5 см, таку ж суміш потрібно насипати між рядками. Цю процедуру можна повторювати з перервою в два тижні.

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Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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