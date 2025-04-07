Які автомобілі найрідше зупиняє поліція в Україні: відповідь патрульного

Більшість водіїв не сильно радіють від ситуацій, коли їх зупиняє поліція. Водночас дехто з них примудряється довгий час не потрапляти в поле зору правоохоронців на дорозі.

Як виявилося, працівники поліції мають тенденцію рідше зупиняти окремі категорії автомобілів. Досвідчений патрульний поділився з сайтом "SUV News", які саме авто його колеги зупиняють рідше всього.

Нові недорогі автомобілі

Люди, які нещодавно придбали бюджетні авто, зазвичай дбайливо ставляться до своїх витрат та прагнуть не порушувати правила дорожнього руху, керуючи обережно.

"За статистикою, водії таких авто більш дисципліновані і рідше порушують ПДР. Поліція знає це, тому часто пропускає їх повз увагу, не бажаючи витрачати на них час", – розповів поліцейський.

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Сімейні мінівени та універсали

Серед водіїв, які перевозять родину, рідко трапляються любителі ризикованої їзди. Зазвичай власники таких автомобілів надають перевагу спокійному керуванню без небезпечних маневрів.

Службові або корпоративні машини

Патрульний зазначив, що водії за роботою зазвичай дотримуються правил, адже не хочуть не лише штрафу, а й неприємностей на роботі. Тому такі автомобілі рідко привертають увагу поліції.

Авто чиновників

Досвідчений інспектор визнає, що його колеги неохоче мають справу з пихатими чиновниками, які мають впливові зв’язки й здатні ускладнити життя правоохоронцям. Якщо на машині є спеціальний пропуск або ознаки приналежності до високопосадовця, таке авто можуть просто проігнорувати, якщо порушення ПДР незначне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явилися нові автомобільні номери.

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