Які документи потрібні, щоб військовозобов‘язаний міг виїхати за кордон

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та введення воєнного стану, для більшості чоловіків призовного віку було встановлено обмеження на виїзд за кордон. Однак існують певні категорії чоловіків, які мають право перетинати державний кордон. Ці правила детально регламентуються постановою Кабінету Міністрів України № 57, повідомляє "Телеграф".

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Категорії чоловіків, які можуть виїхати за кордон:

Чоловіки, які втратили близьких на війні: Якщо ваш чоловік, син, донька, батько, мати, брат або сестра загинули або вважаються зниклими безвісти внаслідок бойових дій, ви маєте право виїхати за кордон. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт втрати близької людини.

Якщо ваш чоловік, син, донька, батько, мати, брат або сестра загинули або вважаються зниклими безвісти внаслідок бойових дій, ви маєте право виїхати за кордон. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт втрати близької людини. Чоловіки з інвалідністю: Особи з інвалідністю, які мають відповідні документи, що підтверджують їхній статус (довідка МСЕК, пенсійне посвідчення тощо), можуть виїхати за кордон. Важливо, щоб інвалідність була встановлена українською медико-соціальною експертною комісією.

Особи з інвалідністю, які мають відповідні документи, що підтверджують їхній статус (довідка МСЕК, пенсійне посвідчення тощо), можуть виїхати за кордон. Важливо, щоб інвалідність була встановлена українською медико-соціальною експертною комісією. Зняті з військового обліку за станом здоров’я: Якщо чоловік був знятий з військового обліку за станом здоров’я, він може виїхати за кордон за умови наявності відповідних довідок від військово-лікарської комісії (ВЛК).

Якщо чоловік був знятий з військового обліку за станом здоров’я, він може виїхати за кордон за умови наявності відповідних довідок від військово-лікарської комісії (ВЛК). Тимчасово непридатні до військової служби: Чоловіки, які тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я (строком до 6 місяців), також можуть перетинати державний кордон.

Чоловіки, які тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я (строком до 6 місяців), також можуть перетинати державний кордон. Багатодітні батьки: Чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на виїзд за кордон. Для цього необхідно надати свідоцтва про народження дітей та інші документи, що підтверджують їхнє батьківство.

Чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на виїзд за кордон. Для цього необхідно надати свідоцтва про народження дітей та інші документи, що підтверджують їхнє батьківство. Одинокі батьки: Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, також можуть перетинати державний кордон.

Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, також можуть перетинати державний кордон. Супроводжуючі осіб з інвалідністю: Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи, можуть виїхати за кордон. Для цього потрібні відповідні медичні документи.

Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи, можуть виїхати за кордон. Для цього потрібні відповідні медичні документи. Особи, які виїжджають на лікування, реабілітацію або навчання: Для виїзду на лікування чи навчання за кордон необхідно мати відповідні довідки та дозволи.

Для виїзду на лікування чи навчання за кордон необхідно мати відповідні довідки та дозволи. Водії, волонтери, залізничники, спортсмени, діячі культури та інші категорії заброньованих: Ці категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон за умови виконання певних умов та наявності відповідних документів.

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