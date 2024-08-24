Юрист пояснив, що робити, якщо військовозобов‘язаного безпідставно утримують у ТЦК

Під час дії воєнного стану в Україні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спільно з Національною поліцією мають право проводити перевірку документів у громадян. Ці заходи спрямовані на забезпечення мобілізаційної готовності країни. Однак, важливо розуміти свої права, щоб уникнути незаконного затримання. Про це пише Фокус.

Коли поліція може затримати військовозобов’язаного?

Законні підстави для затримання військовозобов’язаного передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Поліцейські можуть затримати особу, якщо:

Є підозра у вчиненні адміністративного правопорушення: наприклад, ухилення від військової служби, порушення правил військового обліку.

наприклад, ухилення від військової служби, порушення правил військового обліку. Відсутні документи: при перевірці виявлено, що особа не має при собі військового квитка або інших необхідних документів.

при перевірці виявлено, що особа не має при собі військового квитка або інших необхідних документів. Є інформація про розшук: якщо в базах даних міститься інформація про те, що особа перебуває у розшуку.

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Що робити, якщо вас незаконно затримали?

Якщо вас затримали працівники ТЦК та СП і ви вважаєте, що це було зроблено незаконно, необхідно вжити таких заходів:

Викликати адвоката: Ви маєте право на безоплатну юридичну допомогу. Адвокат має викликати слідчо-оперативну групу і повідомити, що військовозобов'язаного утримують у ТЦК та СП. Зв'язатися з рідними: Повідомте їх про ситуацію, щоб вони могли звернутися за допомогою до юриста. Родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Зафіксувати порушення: Спробуйте записати прізвища, звання та контактні дані працівників ТЦК, які вас затримали. Звернутися до суду: Подайте скаргу до суду на незаконне затримання.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

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