Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

Комітет Верховної Ради України з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д. Йдеться про зміни до закону для заборони мобілізації чоловіків до 25 років.

Про це у своєму Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко. Тепер документ направлять на розгляд до Верховної Ради.

За словами Гончаренка, законопроєкт забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

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Додамо, зараз в Україні через юридичну колізію можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, якщо вони:

які пройшли строкову службу у мирний час;

які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

визнані військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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