Юрист объяснил, что делать, если военнообязанного безосновательно удерживают в ТЦК

В ходе военного положения в Украине представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) совместно с Национальной полицией имеют право проводить проверку документов у граждан. Эти меры направлены на обеспечение мобилизационной готовности страны. Однако важно понимать свои права, чтобы избежать незаконного задержания. Об этом пишет Фокус.

Когда полиция может задержать военнообязанного?

Законные основания для задержания военнообязанного предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Полицейские могут задержать человека, если:

Есть подозрение в совершении административного правонарушения: например уклонение от военной службы, нарушение правил военного учета.

например уклонение от военной службы, нарушение правил военного учета. Отсутствующие документы: при проверке выявлено, что лицо не имеет военного билета или других необходимых документов.

при проверке выявлено, что лицо не имеет военного билета или других необходимых документов. Есть информация о розыске: если в базах данных содержится информация о том, что лицо находится в розыске.

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Что делать, если вас незаконно задержали?

Если вас задержали работники ТЦК и СП и вы считаете, что это было сделано незаконно, необходимо принять следующие меры:

Вызвать адвоката: Вы имеете право на безвозмездную юридическую помощь. Адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и сообщить, что военнообязанный содержится в ТЦК и СП. Связаться с родными: Сообщите им о ситуации, чтобы они могли обратиться за помощью к юристу. Родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже посреди ночи. Для этого можно вызвать охрану, дежурящую круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии. Зафиксировать нарушения: Попробуйте записать фамилии, звания и контактные данные задержавших вас сотрудников ТЦК. Обратиться в суд: Подайте жалобу в суд на незаконное задержание.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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