ТЦК зможуть бачити ухилянтів у реєстрі ''Оберіг''

Уряд України ухвалив нову постанову, згідно з якою дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років автоматично вноситимуться до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Ця новація забезпечує повне охоплення реєстром навіть тих, хто ніколи не відвідував територіальні центри комплектування (ТЦК) або не перебував на військовому обліку.

Дані будуть автоматично передаватися з Демографічного реєстру та інших державних реєстрів. Зокрема, до реєстру вноситимуться дані чоловіків, які отримували ID-картку або закордонний паспорт, повідомляє Судово-юридична газета.

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Постановка на військовий облік чоловіків віком від 17 до 25 років також відбуватиметься автоматично, без необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і за її межами.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що актуалізація даних про всіх військовозобов’язаних буде здійснюватися через електронну інформаційну взаємодію між реєстрами Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Державної прикордонної служби. Це дозволить ТЦК мати доступ до повної інформації про всіх призовників і резервістів.

Також, за новими правилами, молоді чоловіки від 16 до 25 років, які звертаються за оформленням або обміном паспорта, автоматично вноситимуться до реєстру "Оберіг". Це спростить процес військового обліку та забезпечить його актуальність.

Ця автоматизація дозволить державі швидко і точно формувати базу даних усіх громадян, що підлягають призову, що, своєю чергою, підвищить ефективність мобілізаційних заходів. Міністерство оборони та інші державні органи мають здійснити відповідні кроки впродовж 10 робочих днів для впровадження нової системи.

Впровадження таких заходів сприятиме більш оперативному управлінню мобілізаційними процесами та забезпечить надійний облік військовозобов’язаних, як в Україні, так і серед тих, хто перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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