Українським чоловікам повістки почали розсилати поштою: чи реагувати на виклик

Волинський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує, що повістки для оновлення військово-облікових даних надсилаються військовозобов'язаним поштою. Навіть якщо адресат не отримав листа особисто, він вважається повідомленим про виклик.

За словами пресофіцерки Волинського ТЦК та СП Уляни Кравчук, підтвердженням вручення повістки є відмітка про отримання листа або відмова від нього. У разі неявки за викликом, на громадянина накладається адміністративний штраф, пише "Волинська Служба Новин".

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Кравчук уточнила, що отримання повістки підтверджується документом від поштового оператора, який засвідчує день отримання листа. Якщо адресат відмовляється отримати лист або зазначена адреса не відповідає фактичному місцю проживання, це також вважається підтвердженням оповіщення.

Пресофіцерка підкреслила, що повістка вважається належним чином врученою навіть у випадку, якщо адресат не зміг її отримати. У разі неявки до ТЦК у зазначений час, особа нестиме адміністративну відповідальність. ТЦК виносить постанову про накладення штрафу, яку надсилають рекомендованим листом на вказану адресу.

Кравчук додала, що уникнути мобілізації шляхом регулярної сплати штрафів за порушення правил військового обліку або неявку за повісткою неможливо. Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку.

Вона наголосила, що навіть у разі сплати штрафу, громадяни повинні виконувати свої обов'язки, зазначені у повістках. Це підкреслює важливість своєчасного реагування на отримані повістки та виконання вимог військового обліку.

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