Украинским мужчинам повестки начали рассылать по почте: реагировать ли на вызов

Волынский территориальный центр комплектования и социальной поддержки информирует, что повестки для обновления военно-учетных данных отправляются по почте. Даже если адресат не получил письмо лично, он считается уведомленным о вызове.

По словам пресс-офицера Волынского ТЦК и СП Ульяны Кравчук, подтверждением вручения повестки является отметка о получении письма или отказе от него. В случае неявки по вызову, на гражданина налагается административный штраф, пишет Волынская Служба Новостей.

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Кравчук уточнила, что получение повестки подтверждается документом от почтового оператора, удостоверяющего день получения письма. Если адресат отказывается получить письмо или указанный адрес не соответствует фактическому месту жительства, это также считается подтверждением оповещения.

Пресс-офицер подчеркнула, что повестка считается должным образом врученной даже в случае, если адресат не смог ее получить. В случае неявки в ТЦК в указанное время лицо будет нести административную ответственность. ТЦК выносит постановление о наложении штрафа, которое присылают заказным письмом в указанный адрес.

Кравчук добавила, что избежать мобилизации путем регулярной уплаты штрафов за нарушение правил военного учета или неявку по повестке невозможно. Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга.

Она подчеркнула, что даже в случае уплаты штрафа граждане должны выполнять свои обязанности, указанные в повестках. Это подчеркивает важность своевременного реагирования на полученные повестки и требования военного учета.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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