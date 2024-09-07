Які доплати до пенсії очікують українців після досягнення 65 років

Після виходу на пенсію українці мають можливість отримувати додаткові виплати від держави. Це включає різноманітні надбавки та доплати до основного пенсійного забезпечення.

Пенсіонери, які досягли 65-річного віку і мають більш як 30 років страхового стажу, автоматично отримуватимуть пенсію, яка не буде менша ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Про це пише 24 Канал.

На цей час мінімальна заробітна плата дорівнює 8 000 гривень, що означає, що мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень. Проте фактично вона складає 3 370 гривень.

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Зверніть увагу! У разі, якщо пенсія є менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати, то особі автоматично нарахують доплату.

Які існують доплати до пенсії за віком

Громадяни, які досягають 70-річного віку, отримують додаткові виплати залежно від віку:

від 70 до 74 років – додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років – додатково 456 гривень;

від 80 років – додатково 570 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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