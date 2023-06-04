Які футболки не треба купувати на літо 2023 року: поради стилістки

Які футболки краще не купувати на літо 2023 року

Стилістка Аліна Михайленко розповіла, які футболки краще не купувати на літо 2023 року. Так ви зможете створити стильний та зручний образ.

У своєму TikTok-каналі вона показала застарілі моделі, про які краще забути цього сезону. Нині вони неактуальні та зроблять аутфіт старомодним.

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1. Влітку 2023 року варто відмовитися від футболок з написами різними шрифтами. Краще обирати один напис в одному стилі.

Стиліст Аліна Михайленко показала, які футболки краще не купувати на літо 2023 року - фото

2. Рюши на футболках – неактуальні і ніколи не були такими. Особливо така модель не підійде дівчатам з T-силуетом.

Які футболки не купувати на літо 2023 року - Аліна Михайленко

3. Відмовтеся про футболки з різними персонажами, малюнками людей чи тварин.

Які футболки краще не купувати на літо 2023 року - Аліна Михайленко

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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