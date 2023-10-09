Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Кому з українців збільшать пенсію після підвищення прожиткового мінімуму у 2024 році

З 1 січня 2024 року планується збільшити прожитковий мінімум, що призведе до зростання пенсій та соціальних виплат в Україні.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшиться з поточних 2093 гривень до 2361 гривні, що становить зростання на 268 гривень. Про це пише NV.ua.

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Це також призведе до наступних змін:

Мінімальні пенсійні виплати збільшаться з 2093 гривень до 2361 гривні. Максимальні пенсійні виплати зростуть з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Виплати за понаднормовий стаж збільшаться з 20,9 гривень до 23,6 гривень за кожен додатковий рік стажу.

Також важливо відзначити, що розмір інших соціальних надбавок та доплат, таких як за особливі заслуги або для ветеранів війни, також буде залежати від розміру прожиткового мінімуму. Ці соціальні допомоги цього року не переглядалися та не індексувалися.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомив, що після індексації в 2024 році середня пенсія повинна зрости до 6 тисяч гривень. У 2023 році середня пенсія становила 5311 гривень і зросла на 874 гривень, або майже на 20%.

Індексація пенсій в 2024 році буде проводитися за новим принципом, включаючи всі пенсії та введення коефіцієнтів і балів, що дозволять однаковим умовам виходу на пенсію при однаковому часі отримувати однакову пенсію та індексацію. Індексацію планується впровадити з 1 березня.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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