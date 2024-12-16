Які подарунки не варто дарувати на Різдво і Новий рік: можуть призвести до проблем

Свята Різдва і Нового року завжди сповнені магії, затишку та очікування чогось особливого. Традиція дарувати подарунки є невіддільною частиною цих днів, але іноді обраний презент може викликати неоднозначну реакцію.

Щоб уникнути незручностей, варто знати, які речі вважаються невдалими або навіть забороненими для дарування, нагадує uaportal. Даруйте подарунки з душею, і ваші близькі обов’язково відчують тепло й любов, якими сповнені ці свята.

Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com

Речі з поганою символікою

Дзеркала, ножі, ножиці та інші гострі предмети в багатьох культурах вважаються символами розлуки та конфліктів. Такі подарунки можуть накликати сварки чи розриви у стосунках. Навіть якщо ваші наміри найкращі, краще утриматися від подібних презентів.

Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com

Порожні гаманці чи сумки

Дарувати гаманець, рюкзак або сумку без вмісту — поганий знак, який нібито привертає до власника фінансові труднощі. Якщо ви все ж обираєте такі подарунки, обов’язково покладіть всередину монету або купюру як символ добробуту.

Одяг і взуття без розміру чи стилю

Шкарпетки, білизна або взуття можуть бути сприйняті як надто особисті речі для подарунка. Також є ризик не вгадати з розміром чи стилем, що створить незручності для обдарованої людини.

Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com

Годинники та прикраси зі складним значенням

У деяких культурах годинник символізує відлік часу до завершення відносин чи життя, тому такий подарунок може викликати негативні асоціації. З прикрасами варто бути обережним: наприклад, перли вважаються символом сліз.

Тварини (без попередження)

Дарувати домашню тварину — відповідальний крок, який потребує згоди обдарованої людини. Тварини вимагають догляду, часу та фінансових витрат, тому такий сюрприз може стати проблемою замість радості.

Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com

Косметика чи парфуми без урахування вподобань

Парфуми чи доглядові засоби можуть бути гарним подарунком лише тоді, коли ви точно знаєте вподобання людини. Якщо ж обрати аромат чи засіб "на свій смак", це може викликати незадоволення.

Предмети, пов'язані з забобонами

Непарні квіти, чорні речі або навіть носові хустки вважаються подарунками, які притягують нещастя. Хустка, наприклад, асоціюється зі слізьми, тому краще уникати подібних символічних речей.

Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com

Дешеві або занадто практичні подарунки

Недорогі дрібнички або предмети першої потреби, як-от засоби для прибирання, можуть справити враження, що ви не доклали зусиль для вибору подарунка. Нехай навіть невеликий, але добре продуманий презент виглядатиме значно краще.

Щоб ваш подарунок справді тішив, враховуйте смаки, вподобання та стиль життя людини. Якщо є сумніви, завжди можна запитати прямо або обрати універсальний варіант, наприклад, подарунковий сертифікат. Головне пам’ятати, що найціннішим подарунком є ваша увага, турбота та щирі емоції, які ви вкладаєте у святкову атмосферу.

Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com Що категорично не можна дарувати. Джерело: freepik.com

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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