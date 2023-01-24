Які предмети на можна кидати до унітаза: названі основні причини, чому забивається каналізація в будинку
Фахівці, які працюють у сфері прочищення каналізаційних стоків, кажуть, що українці викидають в унітаз різноманітні та часто непередбачувані предмети. Деякі з них закорковують стоки так, що інколи доводиться розбирати чи не всю відведення каналізації.
Серед найбільш небезпечних предметів, які не роз'їсть жоден з хімічних засобів для прочищення труб, експерти називають волосся, гумки, ганчірки, медичні маски, засоби гігієни та навіть котячий послід.
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Отже, що у жодному разі не варто змивати в унітаз, якщо ви не хочете, аби вашу каналізаційну систему довелося розбирати:
Паперові рушники та туалетний папір
Вода не завжди здатна розчинити ці паперові вироби, оскільки вони мають щільну структуру.
Вологі серветки
Матеріал, з якого вони виготовляються, чіпляється за нерівності у трубах, згодом волога серветка починає чіпляти до себе інше дрібне сміття, утворюючи корок у трубах.
Предмети гігієни
Це і жіночі прокладки, підгузки – вони вбирають вологу та закорковують труби.
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Наповнювач для котячого туалету та навіть котячий послід
Наповнювачі для лотків здатні грудкуватися, окремі навіть цементуються. Котячий послід теж погано розчиняється у воді, тож варто екскременти тварини викидати до твердого сміття.
Ватні диски та ватні палички
Вата вбирає вологу, до того ж вона досить щільна – якщо застрягне, то не змиється потоком води.
Презервативи
Вони не розчиняються у воді, можуть зачепитися всередині труб та забити каналізацію.
Їжа, чайні пакетики, заварка від чаю
Продуктові відходи можуть набухати у воді. Тож, якщо ви викинете їх в унітаз, вони можуть утворити засмічення.
Недопалки
Сигаретні фільтри не розчиняються у воді, а ще можуть розбухати при потраплянні у воду. Через певний час їхнє накопичення у трубах утворить засмічення, яке доведеться "розбирати" фахівцям.
Будь-який дрібний одяг
Панчохи, капронові колготки, шкарпетки та сліди ніколи не розчиняться у воді, а ще можуть намотатися на труби всередині.
Дрібне сміття
Найбільш небезпечними є етикетки, наклейки, лейкопластир, клаптики паперу. Якщо їх у каналізації виявиться забагато, вони заб'ють труби.
Медичні вироби, захисні маски
У жодному разі не змивайте до унітаза упаковки від пігулок, гумові рукавички та медичні маски. Краще утилізуйте їх до сміттєвого відра.
Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.
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