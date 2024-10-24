Які продукти подорожчають у кінці року: у НБУ вразили відповіддю

За даними Національного банку України, спостерігається зростання споживчої інфляції. Ціни на основні продукти харчування демонструють помітне підвищення, а експерти прогнозують подальше здорожчання до кінця року.

Хлібобулочні, кондитерські та молочні вироби, а також імпортні напої (чай, кава) подорожчали на 9%. Овочева продукція зросла в ціні на 7% з тенденцією до подальшого підвищення. Про це пише Факти.

Особливо відчутним є зростання цін на картоплю через цьогорічний неврожай, спричинений посухою. Якщо минулого року оптова ціна становила 12 грн/кг, то зараз – 18 грн/кг, а роздрібна сягає 25-26 грн/кг. Фермери утримуються від продажу, очікуючи подальшого підвищення цін взимку.

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Овочі борщового набору можуть подорожчати на 30-35% порівняно з минулим роком, незважаючи на конкуренцію з боку польських та литовських імпортерів.

Прогнозується значне підвищення цін на бюджетні крупи та макаронні вироби через зростання акцизів на пальне та підвищений попит на доступні продукти.

Вартість вершкового масла зростатиме через сезонні фактори, логістичні виклики та збільшення податкового навантаження на виробників.

Суттєве подорожчання очікується в сегменті алкогольних напоїв – до 50%, особливо це стосується недорогих вин. Тютюнові вироби через підвищення акцизів можуть зрости в ціні на 22-23%, досягнувши 120-130 гривень за пачку.

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