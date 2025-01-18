Які суми готівки можна легально вивозити за кордон: що варто знати у 2025 році

Загалом обмежень на перевезення готівки через кордон немає. Проте існує встановлений ліміт суми, яку можна перевозити без обов’язкового декларування.

Якщо сума перевищує цей поріг, кошти необхідно задекларувати. Про це повідомляє 24 Канал.

Скільки готівки дозволено перевозити через кордон

Без обов'язкового декларування дозволяється перевозити готівку, еквівалентну 10 000 євро. За актуальним курсом це приблизно 435 652 гривні або 10 216 доларів.

Ця сума дозволена для кожної окремої особи, включно з дітьми.

Наприклад, якщо подорожують двоє дорослих і одна дитина, родина може без декларації провезти до 30 000 євро, що становить близько 1 306 956 гривень.

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Встановлений ліміт діє як при виїзді з України до країн ЄС, так і при в'їзді в Україну.

Що робити, якщо сума перевищує дозволений ліміт?

Якщо ви плануєте виїжджати з України з готівкою, що перевищує 10 000 євро, потрібно оформити митну декларацію та надати документи, які підтверджують походження грошей. Це може бути банківська виписка про зняття коштів або інші довідки, що засвідчують їхнє джерело.

Декларація заповнюється безпосередньо на кордоні. Процедура проста, головне – мати документи для підтвердження походження коштів.

У разі в'їзду в Україну готівку понад 10 000 євро потрібно лише задекларувати. Додаткові документи про походження грошей у цьому випадку не вимагаються.

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