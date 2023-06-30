Які тарифи на комунальні послуги зростуть з 1 липня

Як зміняться ціни на комунальні послуги в Україні з 1 липня

Починаючи з 1 червня 2023 року, вартість електроенергії значно зросла. Нова ціна становить 2,64 грн/кВт-год. Порівняно з попередніми тарифами, новий тариф не залежить від обсягу споживання. До 1 червня населення платило 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год.

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Підвищення вартості електроенергії стане відчутним для українців, коли вони отримають рахунки за минулий місяць. Орієнтовно, сума на платіжках за електроенергію збільшиться приблизно на 250 гривень.

Українці можуть зекономити на електроенергії, користуючись двозонними та тризонними тарифами. У невикористовувані години (з 23:00 до 07:00) вартість електроенергії буде значно нижчою завдяки багатотарифному лічильнику. Таким чином, головне споживання електроенергії варто перенести на нічний час, а вдень економити.

Планується підвищення тарифів на водопостачання

Середня вартість тарифів на водопостачання та водовідведення може зрости на 33% (кожний водоканал встановлює свою ціну). Зараз ще не прийнято остаточного рішення щодо нових тарифів на воду.

Ймовірно, встановлення нових цін на електроенергію для ринку призведе до підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. Витрати на електрику є значною складовою у формуванні тарифів водоканалів.

Тарифи на газ, тепло та гарячу воду залишаються "замороженими"

Більшість українців, які користуються послугами Нафтогазу, продовжують платити за газопостачання згідно зі старим тарифом, що становить 7,96 грн/куб.м. Річний тариф автоматично продовжено.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року уряд ввів мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги під час воєнного стану та протягом пів року після його закінчення. Це стосується:

Послуг з розподілу газу;

Послуг з газопостачання (якщо газ не використовується для опалення);

Опалення;

Гарячої води.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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