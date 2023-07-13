Які речі заборонено класти у сушарку: можуть викликати пожежу

За допомогою сушильної машини можна швидко вирішити проблему нестачі місця для сушіння речей та швидко робити речі сухими. UaPortal підкаже вам, які речі не можна класти в сушильну машину. Це може пошкодити речі або спричинити поломку самої машини та навіть призвести до пожежі.

Речі з пластику та гуми

Предмети, виготовлені з гуми можуть розтанути під дією високої температури в сушарці. Це призведе до блокування вентиляційного отвору пристрою і спричинити пожежу. Тому завжди уважно перевіряйте етикетки на речах, щоб впевнитись, чи можна їх сушити в сушильній машині.

Одяг після хімчистки

Речовини, які використовуються для хімічного чищення одягу, можуть виділяти токсичні пари під впливом високої температури. Це не тільки шкідливо для людей і домашніх тварин, але й може пошкодити сушильну машину. Так само у машині не можна сушити речі, які були оброблені засобами для м'якості тканин, засобами для видалення плям або іншими хімічними речовинами.

М'які іграшки, пуховики, спальні мішки

Речі з наповнювачем з поролону або інших синтетичних матеріалів, такі як м'які іграшки, спальні мішки, пуховики або подушки, не можна сушити в сушильній машині. Те саме стосується речей з натуральним пухом або пір'ям. Наповнювач може розтанути або загорітись, що пошкодить машину. Ці предмети потрібно сушити на повітрі і періодично струсити, щоб наповнювач розподілився рівномірно.

Забруднений жиром одяг

Тканина, забруднена олією або жиром, може пошкодити нагрівальний елемент сушильної машини і навіть спричинити пожежу. Це можуть бути ганчірки, які використовуються для прибирання на кухні або в гаражі. Такі речі слід прати окремо з використанням спеціальних засобів для видалення жиру і сушити на повітрі.

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Одяг з деяких натуральних волокон

Ніжні тканини, такі як вовна, шовк або кашемір, можуть змінити розмір або пошкодитися при сушінні в сушильній машині. Їх слід сушити на повітрі, розкладеними в горизонтальному положенні, і лише після того, як вони добре стечуть, можна перенести їх на мотузку або сушильну підставку. Щоб прискорити процес, поряд з цими речами можна поставити осушувач повітря.

Речі з металевими деталями

Такі речі, як бюстгальтери з кісточками, одяг з металевими ґудзиками або блискавками, а також речі з металевими кнопками або заклепками, не можна сушити в сушильній машині. Вони можуть спричинити пожежу. Ці предмети можна сушити в машині, тільки попередньо знявши всі металеві елементи, якщо це можливо.

Нагадаємо, ми вже писали про плюси та мінуси сушильних машин, про які важливо знати перед покупкою.

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