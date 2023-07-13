Какие вещи запрещено класть в сушилку: могут вызвать пожар

С помощью сушильной машины можно быстро решить проблему нехватки места для сушки и быстро делать вещи сухими. UaPortal подскажет вам, какие вещи нельзя класть в сушильную машину. Это может повредить вещи или привести к поломке самой машины и даже привести к пожару.

Вещи из пластика и резины

Предметы, изготовленные из резины, могут растаять под действием высокой температуры в сушилке. Это приведет к блокированию вентиляционного отверстия устройства и пожару. Поэтому всегда внимательно проверяйте этикетки на вещах, чтобы убедиться, можно их сушить в сушильной машине.

Одежда после химчистки

Вещества, используемые для химической чистки одежды, могут выделять токсичные пары под воздействием высокой температуры. Это не только вредно для людей и домашних животных, но может повредить сушильную машину. Так же в машине нельзя сушить вещи, обработанные средствами для мягкости тканей, пятновыводителями или другими химическими веществами.

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Мягкие игрушки, пуховики, спальные мешки

Вещи с наполнителем из поролона или других синтетических материалов, таких как мягкие игрушки, спальные мешки, пуховики или подушки, нельзя сушить в сушильной машине. То же касается вещей с натуральным пухом или перьями. Наполнитель может растаять или загореться, что повредит машину. Эти предметы нужно сушить на воздухе и периодически стряхнуть, чтобы наполнитель распределился равномерно.

Загрязненная жиром одежда

Ткань, загрязненная маслом или жиром, может повредить нагревательный элемент сушильной машины и даже вызвать пожар. Это могут быть тряпки, которые используются для уборки на кухне или гараже. Такие вещи следует стирать отдельно с использованием специальных средств для удаления жира и сушить на воздухе.

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Одежда из некоторых натуральных волокон

Нежные ткани, такие как шерсть, шелк или кашемир могут изменить размер или повредиться при сушке в сушильной машине. Их следует сушить на воздухе, разложенном в горизонтальном положении, и только после того, как они хорошо стекут, можно перенести их на веревку или сушильную подставку. Чтобы ускорить процесс, рядом с этими вещами можно поставить осушитель воздуха.

Вещи с металлическими деталями

Такие вещи, как бюстгальтеры с косточками, одежду с металлическими пуговицами или молниями, а также вещи с металлическими кнопками или заклепками нельзя сушить в сушильной машине. Они могут вызвать пожар. Эти предметы можно сушить в машине, только предварительно сняв все металлические элементы, если это возможно.

Напомним, мы уже писали о плюсах и минусах сушильных машин, о которых важно знать перед покупкой.

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