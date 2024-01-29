Які види пенсій є в Україні та яку обрати найвигідніше з фінансового боку

Які види пенсії є в Україні

Пенсії в Україні. Багато хто знає, що в Україні існує 4 види пенсій. Але що ж це за види, і яка різниця між ними? Давайте розберемося.

Про це пише ПФУ. Зауважте, що законодавство про пенсії може змінюватися, тому важливо стежити за актуальними оголошеннями та оновленнями.

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1. Пенсія за віком:

Цей вид пенсії призначається після досягнення пенсійного віку та за наявності необхідного страхового стажу.

2. Пенсія по інвалідності:

Виплачується у разі настання інвалідності.

3. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника:

Надається непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого годувальника. Діти завжди мають право на цю пенсію.

4. Пенсія за вислугу років:

Передбачена для певних категорій людей, чия робота може призвести до втрати професійної працездатності.

Важливо пам'ятати, що людина, яка має право на кілька видів пенсій, може отримувати лише один з них за своїм вибором.

Який вид пенсії вибрати?

Це залежить від ваших потреб та обставин. Рекомендується проконсультуватися з фахівцем Пенсійного фонду України, щоб отримати більше інформації та зробити правильний вибір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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