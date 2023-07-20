Які яйця краще купувати на ринку та в магазині: поради від фахівців

Курячі яйця є невід'ємною частиною раціону багатьох людей, і при їх виборі варто звернути увагу на кілька важливих аспектів. Відповідно до правил правильного вибору яєць, необхідно оглянути кожне з них, переконавшись, що шкаралупа не має тріщин або пошкоджень. Тріщини на шкаралупі можуть викликати ризик інфекції, тому варто уникати покупки таких яєць.

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Якщо ви уже придбали яйця і хочете переконатися у їх свіжості, ви можете випробувати простий метод – опустити яйце у холодну воду. Свіже яйце залишиться на дні, тоді як тухле підніметься і спливе.

Також важливо зрозуміти різницю між різними категоріями яєць, яка позначається буквами та цифрами на їх упаковці. Яйця маркують за якістю і терміном зберігання, існують такі категорії, як "extra", "Д", "А", "В", "С" і інші. Також яйця розрізняються за масою.

У контексті обирання між яйцями С1 або С2, можна зазначити, що яйця С1 вважаються більш корисними, так як таке маркування отримують яйця вільно пересуваються у вольєрах і мають доступ до свіжого повітря. Тому, якщо ви шукаєте більш якісні яйця, краще обрати С1. Якщо зберігання яєць у клітинах не є для вас критичною і ви бажаєте зекономити, С2 також може бути варіантом.

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