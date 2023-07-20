Какие яйца лучше покупать на рынке и в магазине: советы от специалистов

Куриные яйца являются неотъемлемой частью рациона многих людей, и при их выборе следует обратить внимание на несколько важных аспектов. Согласно правилам правильного выбора яиц необходимо осмотреть каждое из них, убедившись, что скорлупа не имеет трещин или повреждений. Трещины на скорлупе могут вызвать риск инфекции, поэтому следует избегать покупки таких яиц.

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Если вы приобрели яйца и хотите убедиться в их свежести, вы можете испытать простой метод – опустить яйцо в холодную воду. Свежее яйцо останется на дне, тогда как тухлое поднимется и всплывет.

Также важно понять разницу между разными категориями яиц, обозначаемыми буквами и цифрами на их упаковке. Яйца маркируют по качеству и сроку хранения, есть такие категории, как "extra", "Д", "А", "В", "С" и другие. Также яйца различаются по массе.

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В контексте выбора между яйцами С1 или С2, можно отметить, что яйца С1 считаются более полезными, так как такая маркировка получающих яйца свободно передвигаются в вольерах и имеют доступ к свежему воздуху. Поэтому если вы ищете более качественные яйца, лучше выбрать С1. Если хранение яиц в клетках не является для вас критическим и вы хотите сэкономить, С2 также может быть вариантом.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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