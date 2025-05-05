Уряд продовжив чинність фіксованого тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня. Це означає, що у травні, червні, липні та наступних місяцях українці оплачуватимуть електроенергію за тим же тарифом, що й раніше – 4,32 грн за кВт*год. До цього даний тариф був встановлений лише до 30 квітня.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №480 від 29 квітня 2025 року, у пункті 2 цього документа дата "30 квітня 2025 року" замінюється на "31 жовтня 2025 року", що зазначено в додатку до постанови. Про це пише OBOZ.UA.

Яким буде тариф на світло з 1 червня: названо вартість 1 кВт*год. Джерело: Кабмін Яким буде тариф на світло з 1 червня: названо вартість 1 кВт*год. Джерело: Кабмін

Отже, домогосподарства з газовими плитами та централізованим гарячим водопостачанням, які споживають до 190 кВт*год електроенергії на місяць (включаючи соціальну норму – 70 кВт*год на першого члена родини та додаткові 30 кВт*год на кожного наступного), сплачуватимуть 820,8 грн за електроенергію.

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Для родин, які мешкають у будинках з електричними плитами та централізованим гарячим водопостачанням і використовують не більше ніж 230 кВт*год на місяць (враховуючи норму 110 кВт*год на першого члена родини та ще по 30 кВт*год на кожного наступного), вартість електроенергії становитиме 993,6 грн.

Зауважимо, що квитанції за оплату комунальних послуг, таких як електроенергія, газ, водопостачання тощо, рекомендовано зберігати щонайменше протягом п’яти років. Це пов’язано з тим, що вони можуть слугувати важливими доказами у разі виникнення спорів із постачальниками або при розгляді справ у суді.

Як зазначає видання "На пенсії", хоча термін позовної давності у подібних випадках становить три роки з моменту виникнення проблеми, постачальники послуг можуть затягувати процес, тому краще мати під рукою підтвердження платежів на більш тривалий період.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців платитиме менше за електроенергію у травні.

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