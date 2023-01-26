Яким чиновникам заборонять виїзд за кордон: повний список

Кому з чиновників заборонено виїжджати з України за кордон

Державні службовці можуть виїжджати з України за кордон під час загальної мобілізації та воєнного стану винятково у службові відрядження.

Рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану". Рішення ухвалили взявши до уваги інформацію голови Держприкордонслужби з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Під заборону потрапили:

члени Кабміну та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

керівник ОП та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар РНБО, його заступники;

народні депутати;

омбудсмен та його представники;

голова НБУ та його заступники;

постійний Представник Президента України в АР Крим та його заступники;

голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники;

судді, прокурори;

керівники інших держорганів та їх заступники, керівники структурних підрозділів держорганів;

працівники, які мають "бронь" на період мобілізації за органами державної влади та місцевого самоврядування.

Також зазначається, що рішення Ради національної безпеки і оборони України передбачує Службі безпеки України вжити заходів щодо перевірки законності рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України громадян України, у тому числі на транспортних засобах, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

А також Головнокомандувач Збройних Сил України має забезпечити неухильне дотримання органами військового управління, військовим командуванням вимог законодавства при вирішенні питань щодо перетину державного кордону України.

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