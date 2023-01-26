Каким чиновникам запретят выезд за границу: полный список

Государственные служащие могут выезжать из Украины за границу во время всеобщей мобилизации и военного положения исключительно в служебные командировки.

Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения". Решение приняли приняв во внимание информацию главы Госпогранслужбы по пересечению государственной границы Украины в условиях военного положения.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Под запрет попали:

члены Кабмина и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители;

руководитель ОП и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

глава СБУ и его заместители;

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

глава и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь СНБО, его заместители;

народные депутаты;

омбудсмен и его представители;

глава НБУ и его заместители;

постоянный представитель Президента Украины в АР Крым и его заместители;

председатели местных государственных администраций, их заместители;

судьи, прокуроры;

руководители других госорганов и их заместители, руководители структурных подразделений госорганов;

работники, имеющие "бронь" на период мобилизации за органами государственной власти и местного самоуправления.

Также отмечается, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины предусматривает Службе безопасности Украины принять меры по проверке законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах. , а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Путь".

А также Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен обеспечить неукоснительное соблюдение органами военного управления, военным командованием требований законодательства при решении вопросов пересечения государственной границы Украины.

Ранее юрист ответил, когда "возьмутся" за военнообязанных украинцев за границей.

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