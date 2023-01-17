Украинцам напомнили, какие документы нужны для выезда за границу на собственном авто
Украинцы, которые во время военного положения собираются уехать за границу на автомобили, должны подготовиться к поездке тщательно. Кроме необходимых документов, стоит, в частности, позаботиться о техническом состоянии транспортного средства.
В автомобиле путешествующего должны находиться: светоотражающий жилет, огнетушитель, аварийный знак, аптечка в соответствии с евростандартом, запасное колесо, буксировочные устройства, опознавательный знак Украины и т.д.
Специалисты рекомендуют взять с собой также навигатор, или установить специальные навигационные приложения на телефон, крепление для смартфона, бумажные карты автомобильных дорог (в случае, если не будет доступа к интернету, они помогут сориентироваться на местности), теплое одеяло, запас питьевой и технической воды.
Что касается документов, необходимых для выезда:
- Техпаспорт на авто,
- Водительское удостоверение международного образца,
- Отличительный знак Украины на авто (наклейка UA),
- Государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины),
- Международная страховка "Зеленая карта".
Если вы выезжаете на автомобиле, зарегистрированном на другого владельца, то нужно позаботиться о следующих документах: доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.
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