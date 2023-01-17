Украинцам напомнили, какие документы нужны для выезда за границу на собственном авто

Украинцы, которые во время военного положения собираются уехать за границу на автомобили, должны подготовиться к поездке тщательно. Кроме необходимых документов, стоит, в частности, позаботиться о техническом состоянии транспортного средства.

В автомобиле путешествующего должны находиться: светоотражающий жилет, огнетушитель, аварийный знак, аптечка в соответствии с евростандартом, запасное колесо, буксировочные устройства, опознавательный знак Украины и т.д.

Специалисты рекомендуют взять с собой также навигатор, или установить специальные навигационные приложения на телефон, крепление для смартфона, бумажные карты автомобильных дорог (в случае, если не будет доступа к интернету, они помогут сориентироваться на местности), теплое одеяло, запас питьевой и технической воды.

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Что касается документов, необходимых для выезда:

Техпаспорт на авто,

Водительское удостоверение международного образца,

Отличительный знак Украины на авто (наклейка UA),

Государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины),

Международная страховка "Зеленая карта".

Если вы выезжаете на автомобиле, зарегистрированном на другого владельца, то нужно позаботиться о следующих документах: доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

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