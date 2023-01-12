Госпогранслужба Украины назвала все категории мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения

Во время военного положения в Украине мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать за границу, но есть исключения.

О том, кто из мужчин может пересекать границу Украины, на каких основаниях и какие документы для этого нужны, сообщает Госпогранслужба Украины.

Категории граждан Украины, которые могут уезжать за границу

Снятые с военного учета по состоянию здоровья мужчины могут выехать из Украины на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии о непригодности к службе. Ограниченно пригодные не могут уехать из Украины в военное время.

Видео дня

Временно непригодные к военной службе сроком до 6 месяцев выезд разрешен при наличии подтверждающих документов. Это могут быть справки об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии.

сроком до 6 месяцев выезд разрешен при наличии подтверждающих документов. Это могут быть справки об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии. Родители 3-х и более детей в возрасте до 18 лет могут выезжать за границу, в частности, если дети от разных браков. Чтобы пересечь границу в таком случае, необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решении суда о расторжении брака, решении органа опеки или удостоверении отца многодетной семьи. Можно показать нотариально заверенные копии. Определяющим фактор не наличия, а содержания детей, еще нужно предоставить документы, которые это подтверждают.

Родители, которые сами воспитывают детей до 18 лет, также могут выезжать за границу. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести или об объявлении матери умершей.

также могут выезжать за границу. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести или об объявлении матери умершей. Мужчины с инвалидностью I-III группы могут пересекать границу при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи. С документами об инвалидности, полученными за границей, выезд из Украины невозможен.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью I, II группы, а также едущий для ухода за больными родителями, женой или детьми. Выезд мужчин по уходу за больными членами семьи невозможен без больного. Пересечение границы для сопровождения лиц с инвалидностью III группы не предусмотрено.

I, II группы, а также едущий для ухода за больными родителями, женой или детьми. Выезд мужчин по уходу за больными членами семьи невозможен без больного. Пересечение границы для сопровождения лиц с инвалидностью III группы не предусмотрено. Мужчины, сопровождающие на лечение жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Мужчины с постоянным местожительством за границей могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе.

могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе. Раненые военнослужащие, которые едут на лечение или реабилитацию, и военнослужащие, проходящие военную подготовку за границей, для этого необходимо соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что загранздравоохранение принимает их на лечение.

Водители и волонтеры . Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть занесена в информационную систему "Укртрансбезопасности". Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железнодорожного транспорта.

. Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть занесена в информационную систему "Укртрансбезопасности". Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железнодорожного транспорта. Моряки , работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие практическую подготовку на судах. Они должны показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие практическую подготовку на судах. Они должны показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт. Спортсмены и деятели культуры, тренеры и специалисты по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований и другие. Деятели культуры могут ехать за границу для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо получить запрос от желающего уехать и приглашения от организаторов мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд.

Ранее пограничники рассказали о ситуации на границах после новогодних праздников. По его словам, они зафиксировали большее количество пересечений границы на выезд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!