Держприкордонслужба України назвала всі категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час військового стану

Під час воєнного стану в України, чоловікам віком 18-60 років заборонено виїжджати за кордон, але є виключення.

Про те, хто з чоловіків може перетинати кордон України, на яких підставах та які документи для цього потрібні, повідомляє Держприкордонслужба України.

Категорії громадян України, які можуть виїжджати за кордон

Зняті з військового обліку за станом здоров'я чоловіки можуть виїхати з України на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби. Обмежено придатні не можуть виїхати з України у воєнний час.

Відео дня

Тимчасово непридатні до військової служби терміном до 6 місяців виїзд дозволено за наявності підтверджувальних документів. Це можуть бути довідки про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії.

терміном до 6 місяців виїзд дозволено за наявності підтверджувальних документів. Це можуть бути довідки про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії. Батьки 3-х та більше дітей до 18 років можуть виїжджати за кордон, зокрема, якщо діти від різних шлюбів. Щоб перетнути кордон у такому разі, необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї. Можна показати нотаріально засвідчені копії. Визначальним є фактор не наявності, а утримання дітей, про ще треба надати документи, які це підтверджують.

Батьки, який самі виховують дітей до 18 років також можуть виїжджати за кордон. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері, як зниклої безвісти, або про оголошення матері померлою.

також можуть виїжджати за кордон. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері чи рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері, як зниклої безвісти, або про оголошення матері померлою. Чоловіки з інвалідністю І-III групи можуть перетинати кордон за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. З документами про інвалідність, отриманими за кордоном, виїзд з України неможливий.

Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю І, II групи, а також той, хто їде для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Виїзд чоловіків для догляду за хворими членами сім'ї неможливий без хворого. Перетин кордону для супроводження осіб з інвалідністю III групи не передбачено.

І, II групи, а також той, хто їде для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Виїзд чоловіків для догляду за хворими членами сім'ї неможливий без хворого. Перетин кордону для супроводження осіб з інвалідністю III групи не передбачено. Чоловіки, які супроводжують на лікування дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії.

Чоловіки з постійним місцем проживання за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі.

можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі. Поранені військовослужбовці, що їдуть на лікування чи реабілітацію, та військовослужбовці, що проходять військову підготовку за кордоном, для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає їх на лікування.

Водії та волонтери . Дозволений виїзд водіїв компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути занесена до інформаційної системи "Укртрансбезпеки". Також перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, працівники залізничного транспорту.

. Дозволений виїзд водіїв компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути занесена до інформаційної системи "Укртрансбезпеки". Також перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, працівники залізничного транспорту. Моряки , які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання, або які проходять практичну підготовку на суднах. Вони повинні показати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання, або які проходять практичну підготовку на суднах. Вони повинні показати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт. Спортсмени та діячі культури, тренери та фахівці із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно мати отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань та інші. Діячі культури можуть їхати за кордон для з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Щоб отримати дозвіл на виїзд, необхідно мати запит від того, хто бажає виїхати та запрошення від організаторів заходу. На підставі цього Міністерство культури надає дозвіл на виїзд.

Раніше прикордонники розповіли про ситуацію на кордонах після новорічних свят. За його словами, вони зафіксували більшу кількість перетинів кордону на виїзд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!