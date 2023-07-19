Який косметичний засіб допоможе легко видалити засмічення з забитої раковини

Засмічення труб у ванній кімнаті, зокрема від волосся, може стати неприємною проблемою. Але згідно із дослідженням виданням Express, з'явився цікавий та дотепний лайфхак, який може допомогти впоратися із цією ситуацією.

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Любителі різноманітних побутових хитрощів перевірили та схвалили спосіб прочищення засмічення волоссям за допомогою звичайного косметичного засобу - крему для депіляції. Як відомо, його головне призначення – видалення небажаного волосся на шкірі, але що заважає йому впоратися зі схожим завданням у трубі?

Принцип дії полягає в застосуванні крему для депіляції у засмічену раковину. Рекомендується видавити від половини до цілого тюбика крему, в залежності від ступеня засмічення, та залишити його на годину. Після цього трубу потрібно ретельно промити гарячою водою.

Важливо зазначити, що такий метод може зайняти деякий час, але любителі лайфхаків для чистоти рекомендують використовувати цей метод для профілактики засмічень. При цьому вони наголошують на безпеці крему для труб. Через те, що крем не завдає шкоди шкірі, вони припускають, що й матеріал, з якого виготовлена труба, не постраждає.

Крім цього лайфхаку, користувачі соцмереж надали ще кілька популярних методів домашнього прочищення труб, таких як поєднання соди з білим оцтом, використання солі, а також сантехнічного троса. Проте, у разі сильного засмічення, радять звертатися до спеціальних засобів, які можна придбати в будь-якому господарському магазині.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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