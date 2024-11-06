Яке покарання загрожує працівниками ТЦК, які уникають видачі родичам повісток

За роз'ясненням юриста Надії Шуляк у коментарі Новини.LIVE, законодавство не передбачає особливих процедур для взаємодії працівників ТЦК з їхніми родичами чи знайомими. Проте існують чіткі регуляторні норми щодо цього питання.

Згідно з наказом НАЗК, посади керівників та їхніх заступників у ТЦК класифікуються як такі, що мають високий та підвищений рівень корупційних ризиків. Закон України "Про запобігання корупції" чітко визначає перелік близьких осіб та забороняє пряме підпорядкування між родичами в структурі ТЦК. Про це пише Новини.Live.

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Щодо можливих порушень, зокрема невидачі повісток родичам, юрист наголошує: розслідування таких випадків належить до компетенції правоохоронних органів, а остаточне рішення про відповідальність у межах кримінального провадження приймає виключно суд. Будь-хто може подати заяву про правопорушення працівника ТЦК до відповідних органів.

"Хоча приватне спілкування між родичами – особиста справа кожного, працівники ТЦК залишаються службовими особами, які мають діяти строго в межах закону. Це стосується всіх, незалежно від родинних зв'язків чи знайомств. Так само і військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватися законодавчих вимог", – підкреслила Надія Шуляк.

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