Якою буде субсидія на газ взимку 2024-2025: відповідь Мінсоцполітики

Держава надає можливість отримати субсидію тим українцям, які відчувають фінансові труднощі з оплатою комунальних послуг. Втім, така підтримка доступна не для всіх категорій населення.

Міністерство соціальної політики пояснює, що розмір допомоги обчислюється для кожного випадку окремо. Основними чинниками при розрахунку є чисельність домогосподарства та обсяг комунальних платежів. Про це пише 24 tv.ua.

Сума субсидії становить різницю між загальною вартістю комунальних послуг (враховуючи соціальні нормативи) та обов'язковим платежем домогосподарства.

При оформленні беруться до уваги доходи всіх зареєстрованих мешканців житла. Якщо хтось із членів родини перебуває за межами України більше 60 днів на момент подання заяви, його виключають зі складу домогосподарства, а його доходи не враховуються при розрахунках.

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Процедура оформлення

Наразі діє спрощений порядок отримання субсидії. Необхідно:

Відвідати Пенсійний фонд України

Оформити заяву та заповнити декларацію

Очікувати рішення щодо призначення субсидії (можлива відмова)

Подати документи можна трьома способами: особисто відвідавши відділення ПФУ, через інтернет або надіславши поштою.

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