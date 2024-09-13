Якій категорії осіб автоматично надаватиметься статус УДБ

10 вересня на засіданні Кабінету Міністрів було схвалено новий порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій (УБД) в умовах воєнного стану, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Цей документ окреслює механізм автоматичного присвоєння статусу УБД особам, які безпосередньо брали участь у заходах з оборони України та захисту населення під час російської агресії. Зокрема, це стосується тих, хто виконував бойові, службові чи спеціальні завдання в зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

За словами Мельничука, статус УБД надаватиметься автоматично особам, які підпадають під визначення, наведене в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Це положення не поширюється на співробітників СБУ та представників розвідувальних органів. Важливо зазначити, що тривалість виконання завдань не впливатиме на отримання статусу.

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Урядовець також додав, що було визначено перелік даних, які вноситимуться до Єдиного державного реєстру ветеранів війни для забезпечення автоматичного надання статусу УБД.

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