Який продукт треба їсти, щоб мозок працював краще перед екзаменами
Перед наближенням сесії або важливої робочої наради, яка може вирішити долю, може статися так, що твій мозок не готовий працювати на повну потужність. Та запам'ятай, є один продукт, який допоможе розбудити твій потенціал, ніби розбудити в тобі внутрішнього Ейнштейна!
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Ти, напевно, стикався з такими ситуаціями, коли потрібно зосередитися і змусити мозок працювати на максимумі своїх можливостей, але тіло інакше відгукується. В такі моменти нам всім потрібен дивовижний помічник, який здатний змусити нас краще розуміти і більш продуктивно виконувати завдання.
Цим чудовим помічником під час періодів підвищених психічних навантажень може стати один простий продукт.
І цим продуктом є знайома нам з дитинства зелена цибуля, яка завдяки своєму високому вмісту вітамінів і мікроелементів дійсно здійснює чудеса і активує приховані резерви мозку, про які ти можливо й не здогадувався.
За своїм складом корисних речовин зелений лук навіть перевершує більш поширену ріпчасту цибулю. Усе таємниця полягає у її високому вмісті калію, який сприяє передачі нервових імпульсів та насичує головний мозок киснем. Єдине, на що треба звернути увагу, коли споживаєш цибулю, це свіжість твого подиху.
Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.
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