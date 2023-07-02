Какой продукт нужно есть, чтобы мозг работал лучше перед экзаменами

Перед приближением сессии или важного рабочего совещания, которое может решить твою судьбу, может произойти так, что твой мозг не готов работать на полную мощность. Но запомни, есть один продукт, который поможет разбудить твой потенциал, будто пробудить в тебе внутреннего Эйнштейна!

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Ты наверняка столкивался с такими ситуациями, когда нужно сосредоточиться и заставить мозг работать на максимуме своих возможностей, но тело иначе откликается. В такие моменты нам всем нужен удивительный помощник, способный заставить нас лучше понимать и более продуктивно выполнять задачи.

Этим отличным помощником во время периодов повышенных психических нагрузок может стать один простой продукт.

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И этим продуктом является знакомый нам с детства зеленый лук, который благодаря своему высокому содержанию витаминов и микроэлементов действительно совершает чудеса и активирует скрытые резервы мозга, о которых ты возможно и не догадывался.

По своему составу полезных веществ зеленый лук даже превосходит более распространенный репчатый лук. Все секрет заключается в ее высоком содержании калия, который способствует передаче нервных импульсов и насыщает мозг кислородом. Единственное, на что нужно обратить внимание, когда потребляешь лук, это свежесть твоего дыхания.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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