Який штраф загрожуватиме за відсутність реєстрації місця проживання

Законодавча база України чітко визначає правила реєстрації місця проживання для громадян та іноземців. Недотримання цих норм тягне за собою адміністративну відповідальність. Про це пише 24 tv.ua.

Санкції за відсутність реєстрації

Адміністративна відповідальність за проживання без реєстрації регламентується Статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з законодавством, максимальний термін проживання без реєстрації в Україні становить 30 днів. Ця норма стосується всіх категорій осіб.

Українські громадяни, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, зобов'язані зареєструвати нове місце проживання протягом 30 календарних днів після зміни адреси. Це правило поширюється також на іноземців та осіб без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом, – зазначено в законодавчих актах.

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У разі незначного порушення терміну реєстрації, особа може отримати попередження. Однак, якщо порушення триває понад рік, передбачено штраф у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 17 до 51 гривень.

Важливо зазначити, що рішення про накладення штрафних санкцій приймають не суди, а виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад.

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