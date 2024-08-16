Який штраф загрожує за невчасне оновлення паспорта
Для кожного громадянина України паспорт є основним документом, що посвідчує особу. Зміни у законодавстві та потреба в оновленні інформації вимагають періодичного переоформлення паспортів. Давайте розглянемо детальніше, коли і як потрібно оновлювати паспорт, які види паспортів існують та які наслідки може мати несвоєчасна заміна документа. Про це пише Znaj.ua.
Види паспортів та їх термін дії:
- Паспорт-книжечка: Не має встановленого терміну дії, але фото в ньому потрібно оновлювати у віці 25 та 45 років.
- ID-картка: Має чітко визначений термін дії: 4 роки для осіб віком від 14 до 18 років та 10 років для осіб старше 18 років.
Чому важливо вчасно оновлювати паспорт?
- Недійсний документ: Несвоєчасна заміна паспорта робить його недійсним, що може створити проблеми при здійсненні різних операцій (купівля квитків, оформлення документів тощо).
- Адміністративна відповідальність: За використання недійсного документа передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
- Зручність використання: ID-картка є більш сучасним та зручним документом, який містить електронний носій інформації.
Коли необхідно замінити паспорт?
- Закінчився термін дії: Для ID-карток.
- Не оновлено фото: Для паспортів-книжечок у віці 25 та 45 років.
- Зміна персональних даних: Прізвища, імені, по батькові.
- Втрата або пошкодження документа.
Куди звертатися для оформлення паспорта?
Для оформлення, заміни або отримання нового паспорта необхідно звернутися до одного з таких органів:
- Підрозділ Державної міграційної служби України.
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Паспортний сервіс.
Процедура оформлення паспорта:
- Звернення до обраного органу.
- Подання необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, фото тощо).
- Сплата державного мита.
- Отримання готового паспорта у встановлений термін.
Терміни виготовлення паспорта:
- Звичайне оформлення: до 20 робочих днів.
- Термінове оформлення: до 10 робочих днів (за додаткову плату).
Вартість послуги:
- Звичайне оформлення: 504 гривні.
- Термінове оформлення: 874 гривні.
Нагадаємо, ми вже писали, ВПО Київщини можуть отримати грошову допомогу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!