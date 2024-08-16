Який штраф загрожує за невчасне оновлення паспорта

Для кожного громадянина України паспорт є основним документом, що посвідчує особу. Зміни у законодавстві та потреба в оновленні інформації вимагають періодичного переоформлення паспортів. Давайте розглянемо детальніше, коли і як потрібно оновлювати паспорт, які види паспортів існують та які наслідки може мати несвоєчасна заміна документа. Про це пише Znaj.ua.

Види паспортів та їх термін дії:

Паспорт-книжечка: Не має встановленого терміну дії, але фото в ньому потрібно оновлювати у віці 25 та 45 років.

Не має встановленого терміну дії, але фото в ньому потрібно оновлювати у віці 25 та 45 років. ID-картка: Має чітко визначений термін дії: 4 роки для осіб віком від 14 до 18 років та 10 років для осіб старше 18 років.

Чому важливо вчасно оновлювати паспорт?

Недійсний документ: Несвоєчасна заміна паспорта робить його недійсним, що може створити проблеми при здійсненні різних операцій (купівля квитків, оформлення документів тощо).

Несвоєчасна заміна паспорта робить його недійсним, що може створити проблеми при здійсненні різних операцій (купівля квитків, оформлення документів тощо). Адміністративна відповідальність: За використання недійсного документа передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

За використання недійсного документа передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Зручність використання: ID-картка є більш сучасним та зручним документом, який містить електронний носій інформації.

Коли необхідно замінити паспорт?

Закінчився термін дії: Для ID-карток.

Для ID-карток. Не оновлено фото: Для паспортів-книжечок у віці 25 та 45 років.

Для паспортів-книжечок у віці 25 та 45 років. Зміна персональних даних: Прізвища, імені, по батькові.

Прізвища, імені, по батькові. Втрата або пошкодження документа.

Куди звертатися для оформлення паспорта?

Для оформлення, заміни або отримання нового паспорта необхідно звернутися до одного з таких органів:

Підрозділ Державної міграційної служби України.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Паспортний сервіс.

Процедура оформлення паспорта:

Звернення до обраного органу. Подання необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, фото тощо). Сплата державного мита. Отримання готового паспорта у встановлений термін.

Терміни виготовлення паспорта:

Звичайне оформлення: до 20 робочих днів.

до 20 робочих днів. Термінове оформлення: до 10 робочих днів (за додаткову плату).

Вартість послуги:

Звичайне оформлення: 504 гривні.

504 гривні. Термінове оформлення: 874 гривні.

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