Якою буде вартість газу під час опалювального сезону 2024-2025

Тарифи на газ в Україні залишаються стабільними: для більш ніж 90% побутових споживачів ціна становитиме 7,96 грн за кубометр до кінця опалювального сезону. Для середньостатистичної родини з трьох осіб з газовою плитою мінімальний місячний платіж складе 78,8 грн за 9,9 кубів.

За даними видання gsminfo, на ринку залишилося 9 постачальників газу після виходу трьох компаній: "ЕруЛюдям", "Полтавагаз Збут" та "АсканіяЕнерджі". Кабінет Міністрів подовжив дію спеціальних зобов'язань щодо постачання газу до 30 квітня 2025 року, заморозивши тарифи як для населення, так і для теплопостачальників та операторів газорозподільних систем.

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Актуальні тарифи діючих постачальників:

"Енерджі трейд груп" пропонує найнижчу ціну – 7,799 грн/куб

"Нафтогаз України" та "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн/куб

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 грн/куб

"Галнафтогаз" – 7,99 грн/куб

"Львівенергозбут" – 8,2 грн/куб

"Київські" та "Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 грн/куб

"Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") – найвища ціна 9,99 грн/куб

Оскільки більшість українців обслуговує "Нафтогаз", для них діятиме тариф 7,96 грн за кубометр.

Нагдаємо, в Україні перерахують вартість доставки газу.

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