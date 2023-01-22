Яку функцію iPhone краще вимкнути, щоб вона не розряджала батарею

В умовах постійних відключень електроенергії не завжди є можливість зарядити смартфон. Та щоб суттєво зекономити заряд на телефоні та залишатись на зв'язку якомога довше, можна вимкнути деякі функції, які створюють додаткове навантаження на батарею.

Одною із таких не завжди корисних функцій iPhone є опція під назвою Raise to Wake. Ця функція призначена для того, щоб зручно та легко увімкнути смартфон без натискання на кнопки. Але саме ця функція дуже розряджає акумулятор гаджета.

До того ж функція Raise to Wake не відіграє важливої ролі для телефону, а в умовах відсутності електроенергії її кращі вимкнути, щоб зберегти заряд.

Щоб вимкнути функцію Raise to Wake перейдіть у меню "Налаштування", натисніть на "Дисплей та яскравість". Знайдіть там функцію Raise to Wake та деактивуйте її, натиснувши "Вимкнути".

Raise to Wake

Тепер екран вашого iPhone буде вмикатись, тільки коли ви його розблокуєте самостійно.

Експерти кажуть, що такий простий спосіб дає можливість зекономити понад 50% заряду, що дуже заощадить час роботи акумулятора в сьогоднішніх реаліях.

Раніше ми писали про те, як швидко очистити головний екран iPhone від зайвих ярликів та програм.

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