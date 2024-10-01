Яку категорію пенсіонерів зобов‘яжуть повернути частину пенсії

У певних ситуаціях навіть невелика пенсія може зазнати скорочення. Трапляється, що Пенсійний фонд виявляє надлишкові виплати і вимагає від пенсіонерів їх повернення. Іноді ці суми сягають кількох тисяч гривень.

На YouTube-каналі "На пенсії" експерт Сергій Коробкін розглядає такі питання:

Причини можливого утримання частини пенсії Пенсійним фондом

Правомірність таких дій з боку Пенсійного фонду

Відмінності у пенсійному забезпеченні працюючих та непрацюючих пенсіонерів

Пенсіонер Іван Васильович з Прикарпаття поділився з нами своєю історією. Вийшовши на пенсію у 2019 році, він цього року звернувся до Центру зайнятості. Йому запропонували короткострокову роботу в Покровську Донецької області. Після 10 днів роботи в квітні чоловік повернувся додому через посилення обстрілів. Згодом з'ясувалося, що Пенсійний фонд вимагає повернення 3000 грн, вказуючи на переплату з квітня по серпень, хоча чоловік працював лише частину квітня.

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Причини утримання частини пенсії Пенсійним фондом

Пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд про своє працевлаштування, оскільки це може вплинути на розмір пенсії. Згідно зі статтею 50 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", надмірно виплачені суми через неправдиву інформацію можуть бути стягнені. Максимальне відрахування не може перевищувати 20% місячної пенсії.

У випадку Івана Васильовича, через неповідомлення про працевлаштування виникла переплата. Пенсійний фонд пропонує добровільне повернення коштів або щомісячне стягнення з пенсії. Це не штраф, а повернення різниці між пенсіями працюючого та непрацюючого пенсіонера.

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