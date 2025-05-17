Яку пенсію отримають українці із зарплатою 15 тис. грн

Громадяни України, які отримують заробітну плату у розмірі 15 000 гривень, мають можливість виходу на пенсію з 60-річного віку за умови наявності необхідного трудового стажу. Сума пенсійної виплати, залежно від віку та кількості відпрацьованих років, може перевищувати 7 000 гривень.

У 2025 році вийти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років – це залежить від кількості набутого страхового стажу. Про це пише "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

Чоловіки можуть розраховувати на такі пенсійні виплати:

при виході на пенсію у 60 років – 5 751 грн;

у 63 роки – 6 787 грн;

у 65 років – 7 477 грн.

Жінки при досягненні пенсійного віку отримають:

у 60 років – 4 930 грн;

у 63 роки – 5 817 грн;

у 65 років – 6 409 грн.

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Проте в цьому розрахунку не враховано можливих надбавок, які здатні підвищити розмір пенсії. До таких пільг належать:

статус ветерана війни;

дитини війни;

почесного донора;

особливі заслуги перед Батьківщиною.

Розмір пенсійних виплат буде різнитися залежно від професії: окремі умови передбачені для суддів, підприємців, військових, державних службовців і шахтарів.

Щоб отримати точніший розрахунок пенсії, можна скористатися формулою Пенсійного фонду України: Пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

Під коефіцієнтом страхового стажу мається на увазі співвідношення загального трудового стажу, помноженого на оцінку одного року страхового стажу (0,01), поділене на 12. Іншими словами, кількість відпрацьованих років множиться на 0,01 для визначення цього коефіцієнта.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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