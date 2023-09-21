Яку їжу у жодному разі не можна давати котам та собакам

Коти та собаки – це хижаки від природи, і їхній організм пристосований до споживання м'яса. Однак є деякі продукти, які можуть бути смертельно небезпечними для цих тварин.

Ветеринари категорично не радять давати котам та собакам шоколад – він містить теобромін, який є токсичним для тварин. Навіть невелика кількість шоколаду може викликати у тварини блювоту, діарею, тремтіння, судоми та навіть смерть.

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Цитрусові фрукти, банани та авокадо можуть викликати у тварин проблеми з диханням, блювоту, діарею.

Кістки небезпечні для кишківника тварин, оскільки їхні уламки можуть впиватися у слизову органів травлення.

Молочні продукти для котів і собак теж не рекомендовані. Вони можуть отримати від цього продукту метеоризм, біль, діарею, блювоту. А ще молочні продукти можуть спричинити у тварин хронічний гастрит, чи навіть панкреатит.

Раніше ветеринар сказав, чи можна давати котам рибу.

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