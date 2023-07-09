Ветеринари пояснили, чи можна годувати котів та собак картоплею

Останні дослідження розкрили, що картопля може мати негативний вплив на здоров'я собаки, тому не рекомендується включати її до щоденного раціону.

Відповідно до повідомлення Управління з контролю за продуктами й ліками США, певні корми для домашніх тварин, які містять горох, сочевицю, насіння бобових або картоплю, пов'язані з випадками дилатаційної кардіоміопатії собак (DCM). DCM є серцевим захворюванням, що призводить до зниження функції серця та збільшення його розмірів. Це може мати серйозні наслідки, такі як серцева недостатність або навіть смерть.

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Як пише спеціалізоване видання akc.org, хоча картопля містить багато поживних речовин, таких як вітаміни С, В6, залізо та магній, її неправильна підготовка або надмірне вживання може призвести до проблем зі здоров'ям собаки.

Запам'ятайте, що сира картопля, аналогічно помідорам, містить соланін, що може бути токсичним для деяких собак. Тому ніколи не годуйте собаку сирою картоплею. Якщо ви все ж хочете додати картоплю до раціону свого собаки, краще варити або запікати її без будь-яких додатків. Приготована таким чином картопля є безпечною для собаки.

Крім того, варто зазначити, що організм собаки налаштований отримувати більшість поживних речовин з тваринного білка. Тому, якщо ви вирішили включити в раціон свого цуценяти печену або варену картоплю, робіть це у помірних кількостях. Зайва кількість вуглеводів може спричинити проблеми зі здоров'ям, включаючи надмірну вагу.

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Що стосується котів, їм потрібне м’ясне харчування з такими незамінними амінокислотами, як таурин.

Річард Хілл, доктор ветеринарної медицини, сертифікований у галузі внутрішньої медицини дрібних тварин і ветеринарного харчування, каже, що час від часу ваша кішка може їсти варену картоплю. Однак він радить все ж не годувати котів цим овочем.

"Якщо ваша кішка їсть картопляне пюре, воно їй не зашкодить. Тільки не дозволяйте їй зробити це звичкою, якщо тільки це не її єдине джерело частування. Бо травна система котячих не пристосована для рослинної дієти", – зазначив фахівець.

Раніше ветеринар сказав, чи можна давати котам рибу.

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