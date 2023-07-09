Ветеринары объяснили, можно ли кормить кошек и собак картофелем

Последние исследования раскрыли, что картофель может оказать негативное влияние на здоровье собаки, поэтому не рекомендуется включать его в ежедневный рацион.

Согласно сообщению Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, определенные корма для домашних животных, содержащие горох, чечевицу, семена бобовых или картофель, связаны со случаями дилатационной кардиомиопатии собак (DCM). DCM является сердечным заболеванием, что приводит к снижению функции сердца и увеличению его размеров. Это может иметь серьезные последствия, такие как сердечная недостаточность или даже смерть.

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Как пишет специализированное издание akc.org, хотя картофель содержит много питательных веществ, таких как витамины С, В6, железо и магний, его неправильная подготовка или чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем собаки.

Запомните, что сырой картофель, аналогично помидорам, содержит соланин, который может быть токсичным для некоторых собак. Поэтому никогда не кормите собаку сырым картофелем. Если вы все же хотите добавить картофель в рацион своей собаки, лучше варить или запекать ее без каких-либо приложений. Приготовленный таким образом картофель является безопасным для собаки.

Кроме того, следует отметить, что организм собаки настроен получать большинство питательных веществ из животного белка. Поэтому, если вы решили включить в рацион своего щенка печеный или вареный картофель, делайте это в умеренных количествах. Излишнее количество углеводов может вызвать проблемы со здоровьем, включая избыточный вес.

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Что касается кошек, им нужно мясное питание с такими незаменимыми аминокислотами как таурин.

Ричард Хилл, доктор ветеринарной медицины, сертифицированный в области внутренней медицины мелких животных и ветеринарного питания, говорит, что время от времени ваша кошка может есть вареный картофель. Однако он советует все же не кормить кошек этим овощем.

"Если ваша кошка ест картофельное пюре, оно ей не повредит. Только не позволяйте ей сделать это привычкой, если только это не ее единственный источник угощения. Потому что пищеварительная система кошачьих не приспособлена для растительной диеты", — отметил специалист.

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