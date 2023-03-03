Яку розсаду овочів потрібно садити вже березні: поради городникам

У березні час готуватися до посівного сезону. У перший місяць весни можна посіяти розсаду на овочі у себе вдома на підвіконні. Що сама садити в березні – читайте в нашому матеріалі. Городники радять підготувати насіння огірків, помідорів, перцю, цибулі та капусти на розсаду.

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Пакетики з насінням бажано перебрати, щоб відібрати тільки якісне насіння, так ви зможете відсортувати погані зерна та домогтись більшого врожаю. Перевірити свіжість насіння можна за допомогою води. Насіння слід помістити у склянку з проточною водою на 5 хвилин і використовувати лише ті, що опустилися на дно.

Садити насіння на розсаду краще в дерев'яні, пластикові або керамічні ємності. Якщо ви використовуєте горщики або ящики, в яких вже щось росло, їх необхідно добре промити та продезінфікувати, а також бажано обробити окропом, щоб рослини не захворіли.

Ґрунт можна підготувати самостійно, земля для посадки має бути пухкою, щоб вона добре пропускала воду та повітря. Найкраще додати торф, річковий пісок, деревну золу, перегній або компост.

Після посадки варто стежити, щоб ґрунт завжди був помірно вологим. На горщики має падати сонячне світло більшу частину дня. В приміщені з розсадою слід підтримувати температуру повітря 17-20 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю.

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