Какую рассаду овощей нужно сажать уже в марте: советы огородникам

В марте пора готовиться к посевному сезону. В первый месяц весны можно посеять рассаду на овощах у себя дома на подоконнике. Что сама сажать в марте – читайте в нашем материале. Огородники советуют подготовить семена огурцов, помидоров, перца, лука и капусты на рассаду.

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Пакетики с семенами желательно перебрать, чтобы отобрать только качественные семена, вы сможете отсортировать плохие зерна и добиться большего урожая. Проверить свежесть семян можно с помощью воды. Семена следует поместить в стакан с проточной водой на 5 минут и использовать только опустившиеся на дно.

Сажать семена на рассаду лучше в деревянные, пластиковые или керамические емкости. Если вы используете горшки или ящики, в которых что-то росло, их необходимо хорошо промыть и продезинфицировать, а также желательно обработать кипятком, чтобы растения не заболели.

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Почву можно подготовить самостоятельно, земля для посадки должна быть рыхлой, чтобы она хорошо пропускала воду и воздух. Лучше всего добавить торф, речной песок, древесную золу, перегной или компост.

После посадки следует следить, чтобы почва всегда была умеренно влажной. На горшки должен падать солнечный свет большую часть дня. В помещении с рассадой следует поддерживать температуру воздуха 17-20 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца.

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