Карета швидкої допомоги потрапила у ДТП на Львівщині, є жертви (фото)

У Львівській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ-Чоп зіткнулися автобус, вантажівка та карета швидкої допомоги.

Поліція Львівської області повідомила, що аварія за участі трьох транспортних засобів сталася 9 січня близько 17.00 у селі Дуліби Стрийського району.

Унаслідок зіткнення помер 80-річний чоловік, який перебував в салоні автомобіля швидкої допомоги. Також травмувався 47-річний фельдшер.

"Сталося зіткнення карети швидкої медичної допомоги Fiat Scudo, якою керував 60-річний львів’янин, автобуса БАЗ під керуванням 37-річного мешканця одного з сіл Стрийського району та вантажівки Volvo, за кермом якої перебував 48-річний житель Луцька", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Винуватцю трагічної аварії загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та винуватця ДТП.

Нагадаємо, 2 грудня у Львівській області вантажівка "Renault Premium" зіткнулася з вантажним автомобілем "Mercedes-Benz" на трасі "Київ-Чоп".

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