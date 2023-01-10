Карета скорой помощи попала в ДТП во Львовской области, есть жертвы (фото)

Во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Киев-Чоп столкнулись автобус, грузовик и карета скорой помощи.

Полиция Львовской области сообщила, что авария с участием трех транспортных средств произошла 9 января около 17.00 в селе Дулебы Стрыйского района.

В результате столкновения скончался 80-летний мужчина, находившийся в салоне автомобиля скорой помощи. Также травмировался 47-летний фельдшер.

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"Случилось столкновение кареты скорой медицинской помощи Fiat Scudo, которой управлял 60-летний львовянин, автобуса БАЗ под управлением 37-летнего жителя одного из сел Стрыйского района и грузовика Volvo, за рулем которого находился 48-летний житель Луцка", сообщении.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство. Виновнику трагической аварии грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и виновника ДТП.

Напомним, 2 декабря во Львовской области грузовик "Renault Premium" столкнулся с грузовым автомобилем "Mercedes-Benz" на трассе "Киев-Чоп".

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